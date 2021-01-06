Son dakika… İlker Başbuğ’dan ‘darbe’ tartışmalarıyla ilgili açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Darbe tartışmalarına değinen Başbuğ, şu ifadeleri kullandı;

“1. Türkiye Cumhuriyet’inde Güç Odakları Mücadelesi kitap serisinin üçüncüsünde 1961-1980 dönemi incelenmektedir. Bu kitapta o günün şartlarında, o günlerde gelişen olaylar değerlendirilmiştir. 4 Ocak günü bir gazetede yayınlanan söyleşi bu kitabın tanıtımıyla ilgilidir.

2. Kitapta ve söyleşide ifade ettiğim gibi 27 Mayıs askeri müdahalesi Cumhuriyetin getirdiği siyasi sisteme vurulan ilk darbenin adıdır. Türk Ordusunu siyasetin içine bulaştırmıştır.

3. Yazdıklarım ve söylediklerim bu kadar açık iken, bir yılı aşkın çalışmanın ürünü olan bir kitabın tanıtımına ilişkin söyleşiden “darbe iması” çıkarmak doğru değildir.

4. Türkiye’nin gündeminde önemli meseleler vardır. Enerjimizi bu meseleler üzerinde harcamalıyız. Her zaman darbelere karşı olan birisi olarak, ismimin darbe imalarıyla, yine ve yeniden ilişkilendirilmesinden ve bu şekilde gündeme getirilmesinden büyük rahatsızlık duyuyorum.”

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, “Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’deki konuşmasında ‘Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur' diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı;

“23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, “Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım” deyince, Adnan Menderes’in cevabı “derhal” olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu.”

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