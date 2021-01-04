Son dakika… Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara için önemli uyarılar! 1 ilde turuncu, 13 ilde sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege’de, yarın Batı Akdeniz ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (yer yer 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL’DA YARIN SABAH SAĞANAK VAR

Marmara Bölgesi’nin yarın parçalı ve çok bulutlu, bu akşam batısının, gece bölge genelinin, yarın (Salı) sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir’in batı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Edirne için akşam ve gece saatlerinde, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli için yarın sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

ANKARA VE ÇEVRESİNDE SAĞANAK ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İç Anadolu’da havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale için yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

1 İLDE TURUNCU, 13 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre yarın için 14 ilde alarm verildi. Turuncu alarmın Antalya’da, sarı alarmın ise Artvin, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, İzmir, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Samsun, Sinop ve Trabzon’da verildiği açıklandı.

TURUNCU VE SARI ALARM NEDİR?

Meteoroloji tarafından turuncu alarm için “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir”, sarı alarm için de “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” açıklaması yapılmıştı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmininde ise şu ifadeler yer aldı:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam batısının, gece bölge genelinin, yarın (Salı) sabah saatlerinde doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden Çanakkale ve Balıkesir’in batı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege’nin, gece bölge genelinin, yarın (Salı) sabah Güney ve İç Ege’nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece Kıyı Ege’de, yarın (Salı) sabah saatlerinde Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 yer yer 75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönünden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 yer yer 51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

* İç Anadolu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) bölgenin batısı ile öğle saatlerinden sonra Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* Orta ve Doğu Karadeniz: Az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı)sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

* Doğu Anadolu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

* Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.