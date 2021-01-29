Son dakika… Rasim Arı istifa etti

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı bugün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek partisinden ve belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Rasim Arı, bu yılın başında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın başkanlığında Ürgüp'te yapılan toplantıya çağrılmamasına sert tepki göstererek “Bir ara Kayseri Kapadokya'nın merkezidir falan söylemler oldu. İstanbul'da bir toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na ‘Kafamı bozmayın Erciyes'i de elinizden alırım’ dedim. Canımı sıkmasınlar Nevşehir'in adını da Kapadokya yaptırırım” ifadelerini kullanmıştı.

RASİM ARI KİMDİR?

1975 Nevşehir doğumlu olan Rasim Arı 1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gördü.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlayan Rasim Arı, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlayan Rasim Arı, 2001 yılında AKP Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başladı.

2007 yılında AKP’den Nevşehir Milletvekilliği için adaylığını koyan Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın danışmanlığı görevine getirildi. Sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun danışmanlığını yapan Rasim Arı, 2019 yılında yapılan seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olmuştu.

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