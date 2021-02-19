Son dakika… YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası hayatını kaybetti

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlık mesajlaşma uygulaması BİP'ten yaptığı paylaşımda, “Ömrünün her safhasında rızayı ilâhî için gösterdiği büyük gayretlere şahitlik ettiğimiz, çok kıymetli İslâm âlimi Muhammed Emin Saraç hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Muhterem hocamızın mekânı cennet, makamı alî olsun” dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saraç’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası İslam alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağolsun.