Sözcü yazdı, Atatürk heykeli bakıma alındı

İlçe olduktan sonra ilk Belediye Başkanı olan DYP’li Yılmaz Erel tarafından vatandaşların da desteğiyle 1994 yılında yapılan Atatürk Heykelinin bakımsız hali tepki çekmişti. SÖZCÜ, Atatürk heykelinin kaderine terk edildiğini gündeme getirince Kaymakamlık harekete geçti.

BAKIM ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Kaymakamlık binası önünde ve Milli Bayram törenlerinin yapıldığı alanda bulunan Atatürk heykelini önce sabunlu suyla yıkatan Kaymakamlık, ardından da bakım çalışmalarına başladı.

Çevresi kapatılan heykelin birçok bölgesinin yıprandığı ortaya çıktı. Sözcü’de yer alan haberin ardından açıklama yapan Samsun Valiliği, heykele her yıl bakım yapıldığını ileri sürmesine rağmen Atatürk heykelindeki deformenin fazla olması dikkat çekti.