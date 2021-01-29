SÖZCÜ Z kuşağına sordu: Tartışmalar bizi ilgilendirmiyor, iş istiyoruz

Son bir yıldır Türkiye ne zaman seçimleri konuşsa konunun yanında Z kuşağı tartışmaları da başlıyor. Bilimsel olarak tanımlar farklılık gösterse de 1997’den sonra doğanları kapsayan Z kuşağı önümüzdeki seçimin anahtarını da elinde tutuyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü dönemine işaret ederek “Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor” sözleri gözleri yeniden Z kuşağına çevirdi. Farklı illerden pek çok Z kuşağı temsilcisi ile konuştuk. Bir cümle ile özetleyecek olursak şunu söyleyebiliriz: Siyaset pek de umurlarında değil, iş güvencesi istiyorlar.

“MEZUN OLDUKTAN SONRA YURTDIŞINA GİTMEK İSTİYORUM”

Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi olan Buğra U: Ekonomik sebeplerden dolayı sokak müzisyenliği yapıyorum. Okuduğum bölüm üzerine kendimi geliştirmek istiyorum ancak şartlar el vermiyor. Bu sene staj yapacaktım ancak salgın sebebiyle yapamadım. Mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek istiyorum. Çünkü maalesef Türkiye’de biyomedikal alanında yeterli üretim ve çalışma alanı yok. Yurt dışında bu alanla ilgili projeler geliştirip Türkiye’ye getirmek gibi bir hayalim var. Okulum bir sene uzadığı için KYK bursum kesildi ve o paranın kesilmesi beni mahvetti.

“MAAŞLAR ÇOK DÜŞÜK, MOBBİNG VAR”

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 23 yaşındaki Seren Ç: Sektörde stajyer avukatlar çok fazla mobbinge uğruyor. Stajyer avukatların genel anlamdaki en büyük sıkıntısı; çok az maaşla çalışması ve hiçbir insani muamele görmemeleri. Tek başına yaşayanların bin 500 lira gibi bir ücretle, ailelerinden destek almadan geçinme şansları yok, çok zor. Çok fazla mobbinge maruz kalıyoruz.

“İŞ İÇİN ÇALDIĞIMIZ HER KAPIDAN GERİ ÇEVRİLDİK”

Ayşenur Ö. (25): Z kuşağı olarak, yaşadığımız ülkemizde sıkıntılara göğüs gerdik daha doğrusu göğüs görmek zorunda kaldık. Mezun olduk ve iş için çaldığımız her kapıda ya kriz bahaneleri ya da pandemiden dolayı geri çevrildik. Yani bizim kuşağımızda aslında okumanın pek bir önemi kalmadı.

Elimizde bir diplomamızın olması bir şey ifade etmiyor, yine sefillik çekiyoruz, yine bize bir şans verilmiyor. Bu durum oldukça can sıkıcı. Özellikle bizim gibi taze bilgileri olan gençlerin harcanıyor olması gerçekten yaşadığımız toplumu nereye götürüyor?

“SİYASİLERİN TARTIŞMALARI BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR”

Esra V. (23): Geleceği karanlık görüyorum. Ne olacağım diye düşünüyorum. Büyük kaygılarım var. Siyasilerin tartışmaları açıkçası beni pek ilgilendirmiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Genel olarak Z kuşağı Atatürkçü düşünceye sahip diye düşünüyorum ama Atatürk ilke ve inkılaplarından haberleri yok. Okumuyoruz. Ben mezun olalı 3 yıl oldu. Ama hala iş bulamadım. Özellikle gençler işsizlikten ağlıyor. TÜİK’in verilerinin de doğru olduğunu sanmıyorum.

“BİZİM KUŞAĞIN HEPSİ İŞSİZ”

Yiğit E. (22): Bizim kuşakta genel olarak sorumluluk bilinci yok. Kısa yoldan para bulmanın peşindeler. Siyasilerin Z kuşağıyla ilgili tartışmaları beni ilgilendirmiyor. Söylediklerine de inanmıyorum. Bizim kuşağın hemen hepsi işsiz. Mezun oluyoruz bir işe başvuruyoruz ama işveren tecrübe istiyor. Zaten iş yok. Çalışmazsak nerede tecrübe sahibi olacağız.

“MEĞER EKMEK ASLANIN AĞZINDA DEĞİL MİDESİNDEYMİŞ”

Makine Mühendisliği Raylı Sistemler Mühendisliği mezunu Burak İ.: İşsizlik büyük sorun pek çok yerde kimi tanıyorsun ona bakılıyor. Üniversite bitirmenin bir öneminin kalmadığını düşünüyorum.

Ortaokulu da, liseyi de, üniversiteyi de bitiren işsizlikle karşı karşıya. Bir işe girdiğimizde üniversite mezununun da lise mezununun da maaşı asgari ücret oluyor.

İş müracaatı yaptığımız yerler bizden tecrübemiz olup olmadığını soruyor. Üniversiteyi bitirmişiz bize kimse iş vermezse nerede tecrübe edineceğiz? Üniversiteye gittiğime bile pişmanlık duyuyorum.

“ÜZERİMİZDEN YAPILAN TARTIŞMALARI ANLAMIYORUM”

Diş Hekimliği öğrencisi Çağla S.: Diş hekimliğinin iş bulma imkanı daha çok görünüyor olsa bile ben daha mezun olmadan iş bulamama kaygısı içerisindeyim. Diş hekimliği de dahil çok fazla fakülte açılıyor. Mezun sayısı çoğaldıkça iş bulma ihtimali biraz daha düşüyor. En garanti gözüken meslekler bile günümüzde iş bulma sıkıntısı içerisinde. İnsanlar bu nedenle kendi branşı olmasa bile bir iş bulup girme telaşı içerisine giriyor. Okul bitip bir işe girsek bile kazandığımız para ile geçinebilme kaygısı da yaşıyoruz. Bizim üzerimizden yapılan siyasi tartışmaları da anlamıyorum. Bizim bu aşamada hiç düşüncemizi sormuyorlar.

‘TARTIŞMA DEĞİL ÇÖZÜM GEREKİYOR’

Ceylan K.: Z kuşağının sorunlarının tartışılarak değil çözüm üreterek bir noktaya varılması gerekiyor. Z kuşağının anlatılması veya tartışılması değil, bizleri dinlemeleri ve sorunlara yönelik çözümlerin üzerine yoğunlaşmamasının doğru olacağı kanısındayım. İşsizliğin temelinde ilk hata, bireylerin sadece üniversite okumak için yanlış bölüm tercihi yapmasıdır. Aslında bize hiç de uyum sağlamayan bölümü okumak işsizlik oranımızı arttırıyor. Bir başka unsur ise atanamama sorunudur. Özel sektörde tecrübe sahibi personel aranıyor fakat tecrübe kazanmak için bizlere fırsat tanınmıyor.

İsmail AKDUMAN Batuhan SERİM Müslüm EVCİ Kemal ATLAN Latif SANSÜR Selami AYDIN