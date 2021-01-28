Erdoğan’ın sözleri üzerine ‘Z kuşağı bilmez’ sosyal medyanın bir numaralı gündemi oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü dönemine işaret ederek “Z kuşağı bilmiyor. Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor” sözlerinin ardından, Twitter’da ‘Z kuşağı bilmez’ etiketi gündemin birinci sırasına yerleşti.

Türkiye’de ‘Z kuşağı bilmez’ ifadeleriyle gün boyu 66 binden fazla paylaşım yapıldı. Bu gündeme en yakın olan etiketin 30 bin paylaşım aldığı kayıtlara geçti. Gençlerin ‘Z kuşağı bilmez’ etiketiyle birlikte, ‘Z kuşağı bunları biliyor’ diyerek AKP iktidarını eleştiren paylaşımlar yaptığı görüldü.

‘OY MOY YOK’ TEPKİSİNİ HATIRLATTI



Geçtiğimiz Haziran ayında gençlerin sosyal medyada en büyük kitlesel tepkisi ‘oy moy yok’ etiketi altında olmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023’te ilk defa oy verecek ‘Z kuşağı’ diye tabir edilen yaş grubundan öğrencilerle video konferans yöntemiyle görüşmüş, Erdoğan’a ilk sorulan soru YKS tarihinin değiştirilme sebebi olmuştu.

Erdoğan’ın verdiği cevap üzerine, çok sayıda kişinin canlı yayın sohbetine ‘oy moy yok size’ diye yazmasıyla, mesajlaşma sistemi kapatılmıştı. Bunun üzerine tepkiler sosyal medyaya taşmış, ‘oy moy yok’ etiketi gündem olmuştu.

Canlı yayının yapıldığı Youtube kanalının ‘Gençlerle Video Konferans Buluşması’ isimli videosuna yönelik başlatılan ‘bunu beğenmedim’ (Dislike) kampanyasında, dislike butonuna 216 binden fazla kişi tıklamıştı.

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