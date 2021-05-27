Süleyman Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis’te ‘Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Sedat Peker’in iddialarına değinen Soyu, şu ifadeleri kullandı:
*Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.
*Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 mayıs Türkiye’de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı.
*27 Mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır.