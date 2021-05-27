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Süleyman Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

Sedat Peker iddialarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor. Biz intikam alınacak adamlarız. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 18:33, 27/05/2021
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Süleyman Soylu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Meclis’te ‘Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda konuştu. Sedat Peker’in iddialarına değinen Soyu, şu ifadeleri kullandı:

*Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.

*Kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 mayıs Türkiye’de yalan ve iftiralar üzerinden başbakan asıldı bakanlar asıldı.

*27 Mayıs süreci günceldir. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır.

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İçişleri Bakanı Meclis Süleyman Soylu
Yayınlanma Tarihi:18:02,