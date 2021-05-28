Taksim Camii’nde ilk namaz kılındı

Cuma namazı kılınmasının ardından ibadete açılacak olan cami de ilk ezan okundu. İlk namazı kılmak ve açılışı yapmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Camiye geldi.

Erdoğan'ı cami girişinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda protokol üyesi karşıladı.

İlk namazı Taksim Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar cami çevresini doldurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesi okudu. Ardından cuma namazını kıldırdı.

“SEÇKİN YAPILAR ARASINDA YERİNİ ALMIŞTIR”

Caminin açılışının ardından meydanda toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

* Taksim Camimizin İstanbul’umuz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Sur Yapı’nın sahipleri başta olmak üzere mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

* Taksim Cami bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Caminin yerinde mescit bile yok, burada maalesef cami yapımına müsaade yok. Adeta kümes gibi bir yerde, gazeteler üzerinde müminler namazların eda etmeye çalışıyorlardı. 40’lı, 50’li yıllardan bugünlere kimler geldi kimler geçti. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın kesişim noktasında Kur-an nidaları kıyamete kadar eksik olmayacaktır.

* Mimarisiyle Beyoğlu’na uyumuyla, mühendisliğiyle sayılı projeler arasında yer alan camimiz İstanbul’un seçkim yapıları arasında yerini almıştır. Taksim Cami İstanbul en önemli kültür-sanat merkezlerinden birisi de olacaktır.

“AYASOFYA’YA SELAM, İSTANBUL’UN FETHİNE HEDİYE”

* Taksim Cami’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami Kebir’ine verdiğimiz bir selam, İstanbul’un fethinin 568’inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehr-i İstanbul’u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmed hanı bir daha yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin her birine rahmet diliyorum.

* Taksim Cami 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul’umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir cami inşa fikri 93 Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.

* Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini sağlamıştır.

* Bu tahsis CHP’li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Rahmetli Özal’ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak niyetlerini söylemişlerse de şartlar uygun olmadığını netice alamamışlardır.

İBB Başkanlığına seçildiğimde verdiğimiz sözlerden birisi de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. 28 Şubat ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk. O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman.

“MİLLETİMİZ 150 YILLIK HAYALİNE KAVUŞMUŞTUR”

Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Cami’ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Barbaros oradan Beşiktaş’a indi. Orası adeta mabedsiz beldedir. Camimizi yaparak orayı da mabedsiz olmaktan çıkaracağız.

Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Türkiye’nin sadece kendi sınırlarından ibaret olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Bu saldırıların hepsini de akamete uğratmayı başardık. Bundan sonra da aynı azim, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır.

Taksim Cami önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan herkesi rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camisi tüm dost ve kardeşlerinin umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaretlerinden birisidir. Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuşmuştur.

Meydana tören için LED ekranlar kuruldu. Basın mensuplarının töreni takip edebilmesi içinde platform hazırlandı. Yol kenarındaki direklere de “Sayın Cumhurbaşkanımız Taksim Camii Açılışına Hoşgeldiniz” yazılı pankart asıldı.

Tören nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Tarlabaşı Bulvarı’ndan Taksim varyant Unkapanı istikameti dönüşleri araç trafiğine saat 09.00’da kapatıldı. Alternatif yol olarak Tarlabaşı Bulvarı Mecidiyeköy istikameti, Cumhuriyet Caddesi ve Asker Ocağı Caddesi kullanılacak. (İHA-DHA)