Yazlıklara akın: Trafik kilitlendi

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek tam kapanma öncesi tatilciler yollara düştü. Özellikle turistik ilçeler Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça ve Köyceğiz'e geçiş güzergahlarında yoğunluk oluştu.

‘Tam kapanma’ dönemini fırsat bilen yazlıkçılar ve yerli turistler, Bodrum’a akın etti.

Bölgede trafik yoğunluğu ise dronla havadan görüntülendi. Olası yoğunluğu tahmin eden ekipler de ilçe girişinde güvenlik önlemi aldı. Trafik, zaman zaman trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul, Ankara ve İzmir plakalı araçların fazla olması ise dikkat çekti. Bodrum girişinde başlayan ve Turgutreis, Yalıkavak, Göltürkbükü yönüne giden tüm güzergahlarda yoğunluk gözlendi.

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yaşanan yoğunluk sebebi ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri uygulamalarına devam ediyor. Polis ekipleri 24 saat görev yapmaya başlarken, ekipler corona virüs tedbirleri kapsamında da denetimlerini sürdürüyor. (DHA-İHA)