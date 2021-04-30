Tam kapanmanın ilk gününde trafik felç!

Yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00’da başlamasıyla birlikte İstanbul polisi, denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde her iki yakadan geçişlerde denetim yaptı.

Ekipler araçları tek tek durdurarak sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yollarındaki trafik yoğunluğu normal günleri aratmadı.

Trafik ekiplerini yolu tek şeride indirmesi nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Denetimlerde, geçiş izni olmayan aracıyla köprüden geçmeye çalışan sürücülere ceza kesildi.

E-5 NORMAL GÜNLERİ ARATMADI

E-5 Küçükçekmece – Avcılar arasında her iki yönde yaşanan trafik yoğunluğu, normal günleri aratmadı. Avcılar ve Küçükçekmece girişlerinde bulunan kontrol noktalarının da etkisiyle gitgide yoğunlaşan trafik, drone ile havadan görüntülendi.

AKŞAM EVE NASIL GİDERİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM

Kısıtlamanın ilk gününde bu kadar trafik olmasına şaşırdığını söyleyen Mustafa Kara, “Dün giden yazlıkçıların devamı bu yoğunluğu oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın izin alıp dışarı çıkması mümkün değil. Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da bu kadar trafik ve yoğunluk olmasına şaşırdım. Akşam eve nasıl giderim diye düşünmeye başladım” dedi. (DHA-İHA)