TBMM Başkanı Mustafa Şentop ‘normalleşme’ ile ilgili tarih verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde memleketi Tekirdağ'a gelerek polis, jandarma ve sağlık çalışanları ile bayramlaştı.

“17’SİNDEN SONRA RAHATLAMA OLACAK”

Hastane çıkışından sonra gazetecilere açıklamada bulunan Şentop, şu ifadeleri kullandı;

*İnşallah Covid sürecini de kısa zamanda atlatacağız. Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ'da ki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz inşallah 17'sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır.

KURBAN BAYRAMINA İŞARET ETTİ

*Aşılama süreci de sürüyor, inşallah daha da hızlanacak. Bizim ümidimiz arzumuz, önümüzdeki bayramı inşallah daha rahat şartlar içerisinde, daha rahat şartlar altında geçireceğimize dair ümidimiz böyle, duamız böyle.

*Tabii biraz daha alınan tedbirlere özellikle tavsiyelere daha sıkı riayet edersek daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Ümidimiz böyle. İnşallah en kısa süre içerisinde Kurban Bayramında biraz daha bir rahatlama ile karşılaşırız diyoruz.

*Bayram münasebeti ile buradayız. Burası benim memleketim uzun bir zamandır gelmemiştim. Aslında gelmeyi arzu ettik, planladık çoğu zaman fakat bu kısıtlamalar, kapanma dönemi sebebi ile bir görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm.

*Başta bizlerin de bu kısıtlama ile ilgili tedbirlere riayetinde bir fayda var diye düşündüğüm için. Bugünde aslında çok sınırlı sayıda arkadaşla ve maske mesafe kurallarına riayet ederek güvenlik güçlerimizle, polis ve jandarmamızla ve şehir hastanemize açılıştan sonra ziyaret edememiştim.

*Son durumu buradaki işleyişi durumu bir görmeyi arzu ettim. Bu bakımdan geldim. Tekirdağlı hemşerilerimizin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum.

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