THK uçakları 3 yıldır yatıyor, ormanlar yanıyor, Bakan cevap vermiyor

Yerli ve milli imkan varken Türkiye’nin en güzel ormanları günlerdir yanıyor. Kaş, Dalaman, Tarsus ve Genç ve Marmaris’in ardından Muğla’da da hektarlarca orman yandı.

Orman Bakanlığı Türk Hava Kurumu’nun sahip olduğu bakımları yapılmış, 6-7 yıl yedek parça garantisi alınmış ve tüm dünyada, gelişmiş ülkelerde kullanılan Bombardier CL-215 model 6 uçağı kullanmamakta direniyor.

3 yıldır devam eden bu tavır, Rusya’dan günlüğü tam 1.3 milyon lira verilerek kiralanan 3 uçağın gelmemesi ve kül olan hektarlarca orman nedeniyle daha çok göze batmaya başladı.

UÇAKLAR 3 YILDIR YATIYOR

THK uçakları 2019 yılında yüksek teklif verdiği bahanesiyle elendi. 2020 ve 2021 yıllarında ihale şartnamesine öyle bir şart konuldu ki uçaklar ihaleye bile giremedi. THK uçakları 4900 litre kapasiteliyken, şartnameye en az 5 bin litre şartı konuldu.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, neden yerli ve milli imkanı değerlendirmediğini, THK uçaklarını neden kullanmadıklarını bir türlü açıklamıyor.

Bu konuda SÖZCÜ’nün ısrarlı sorularını cevapsız bırakan Pakdemirli, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği cevaplarda konuyu geçiştiriyor.

PAKDEMİRLİ: “BİR FİRMAYA GÖRE ŞARTNAME HAZIRLANMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Bakan Bekir Pakdemirli’nin 28.12.2020 tarihinde Hatay Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı’nın soru önergesine verdiği cevap ise düşündürücü:



“Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak araçlar ile ilgili teknik şartnameler kurumun ihtiyaçlarına göre işin uzmanı personeller tarafından hazırlanmaktadır. Bu şartnamelerde bir firmanın elinde bulunan araçlar baz alınarak teknik şartname hazırlanması mümkün değildir.”

86 YILLIK CUMHURİYET KURUMU

Bakanın “bir firma” olarak nitelendirdiği, 86 yıllık Türk Hava Kurumu… Türkiye'nin “Havacılık Federasyonu” yetkisini taşıyan THK'nın doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk günlerinden bu yana binlerce havacı yetiştiren, ilk motor fabrikasını kuran, Kıbrıs harekatında etkin rol alan kurumun Onursal Genel Başkanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

İşte son 3 yılda verilen 14 soru önergesi:

12.07.2019

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin

12.07.2019

İzmir Milletvekili Murat Çepni

17.07.2019

İzmir Milletvekili Aytun Çıray

19.08.2019

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer

21.08.2019

İzmir Milletvekili Atila Sertel

23.08.2019

Adana Milletvekili İsmail Koncuk

29.08.2019

İzmir Milletvekili Murat Bakan

29.08.2020

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

20.09.2020

İzmir Milletvekili Murat Bakan

26.02.2020

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi

23.09.2020

Eskişehir milletvekili Arslan Kabukcuoğlu

14.10..2020

Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı

21.05.2021

Batman Milletvekili Necdet İpekyüz

28.05.2021

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

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