Tiktok’ta Türk pasaportunu aşağılayan gençler: Vatanını ve milletini seven insanlarız

İstanbul'da 25 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu aşağılayıcı nitelikte video çekerek Tiktok isimli sosyal medya hesaplarından paylaşan K.Y.Ö. (23) ve N.Y. (23) hakkında, “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Savcılık, şüphelileri adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

‘VATANINI VE MİLLETİNİ SEVEN İNSANLARIZ'

Şüphelilerden K.Y.Ö. ifadesinde, “Soruşturmaya konu video içeriğini kız arkadaşım N.Y. ile birlikte hazırlayarak paylaştık. Bu paylaşımı corona döneminde yurtdışı seyahati yasak olduğu için mizah amaçlı paylaştık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve Türk Bayrağını aşağılama, küçümseme, değersizleştirme gibi bir amacımız yoktu. Yapmış olduğumuz video, farklı kişilerce bilgimiz dışında diğer sosyal medya platformlarında sanki Türk pasaportuna, Türk bayrağına hakaret ediyormuşuz gibi paylaşıldı. Bundan dolayı bir infial oluştu. Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız. Bundan dolayı özür diliyoruz. Hemen bu paylaşımı kaldırdık. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya Türk bayrağına yönelik hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız” diyerek suç işleme kastlarının olmadığını söyledi.

Söz konusu videoyu korona virüs döneminde yurtdışı seyahat yasağı olduğu için mizah amaçlı paylaştıklarını savunan şüpheli N.Y. de ifadesinde, “Vatanını ve milletini seven insanlarız” dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler K.Y.Ö. ve N.Y.'nin, “Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama” suçundan yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola giderek imza atmaları şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.