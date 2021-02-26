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TRT spikeri, Erdoğan’ın rahatsızlığını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son görüntülerine 'desteksiz yürüyemiyor' yorumlarının yapılması sonrası TRT spikeri Işıl Açıkkar, Erdoğan'ın rahatsızlığını açıkladı. Açıkkar, "Yahu adamın bel fıtığı var bel" dedi.

Güncellenme: 22:57, 26/02/2021
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TRT spikeri, Erdoğan’ın rahatsızlığını açıkladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son görüntülerine ‘desteksiz yürüyemiyor’ şeklinde yorumların yapılması sonrası TRT spikeri Işıl Açıkkar, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın rahatsızlığını açıkladı.

“BEL FITIĞI VAR”

“2 gündür dönen görüntülere istinaden” ifadelerini kullanan Açıkkar, “Yahu adamın bel fıtığı var bel” dedi.

Işıl Açıkkar, paylaşımının devamında “Yeri geliyor otuz küsür yaşımda ben siyatikten vs yürüyemiyorum. Ayıptır artık! Desteksiz yürüyemiyor dediğiniz insan, aynı şehir aynı gün” ifadelerini kullanarak Erdoğan’ın penaltı attığı fotoğrafı paylaştı.

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AKP bel fıtığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya TRT
Yayınlanma Tarihi:22:53,