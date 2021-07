TTB’den korkutan açıklama: Delta Plus ülkemizde daha fazla olabilir

Sağlık Bakanı Koca, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ki “Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü. Bu kişiler aşılı değil. Birbiriyle temaslı kişiler değil. Bunlardan biri İstanbul. Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim” sözlerini SÖZCÜ’ye değerlendiren TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, İstanbul dışındaki diğer iki ille ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Diğer iki ilin açıklanmamasının nedeninin anlamakta zorlandıklarını belirten Ökten, salgının önlenmesi için doğru bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

“VERİLER SÜREKLİ SAKLANIYOR”

Delta Plus varyantının ülkemizde 3 kişide görülmesini Sağlık Bakanının açıklamasıyla öğrendiklerini söyleyen Ökten, “Ülkemizde 3 kişide görüldüğü bilgisi verildi. Bu hastalardan biri İstanbul'da tespit edilmiş. Diğer ikisi hakkında nerede görüldüğüne dair bilgimiz yok. İki ilin açıklanmamasının nedenini anlamak zor. Bakanlık her zaman olduğu gibi doğru ve yeterli bilgi vermiyor. Ancak Delta Plus varyantı ülkemizde daha yüksek olabilir. Çünkü bakanlık verileri sürekli sakladığı için sonraki veriler hep daha yüksek çıkıyor. Salgın ancak bilimsel ve doğru verilerin paylaşılması ile önlenebilir” dedi.

ENDİŞE VERİCİ VARYANT

Delta Plus'ın ilk defa Hindistan’da 22 Haziran’da göründüğünün bildirildiğini söyleyen Ökten, “Delta varyantı gibi ‘Endişe Verici Varyant' listesine eklendi. Bugüne kadar aralarında ABD, Kanada, İngiltere ve Türkiye’nin de olduğu 10’dan fazla ülkede görüldü” şeklinde konuştu.

‘SPİKE' PROTEİN MUTASYONUNA SAHİP

Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip olduğu bilgisini veren Ökten, “Bu, daha önce Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında da açıklanmış mutasyon. Delta’ya bu mutasyonun eklenmesiyle ‘plus’ olarak adlandırıldı. Delta Plus varyantı ile ilgili bugüne kadar olan bilgilerimize göre orijinal Delta varyantından daha bulaşıcı olduğuna, daha ağır hastalığa neden olduğuna veya daha tehlikeli olduğuna dair yeterli veri yok” bilgilerini verdi.

