Ucuz ekmek kuyruğu!

Zeynep KAPLAN Özlem GÜVEMLİ

SÖZCÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz Kasımpaşa'da Halk Ekmek büfesi önünde oluşan kabalığa, kendi çektiği bir fotoğrafla dikkat çekti. KRT TV'de Şimdiki Zaman programına konuk olan Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Rize kongresinde kullandığı “Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu günlerde, salon lebalep dolu” sözlerini anımsattı. Ardından fotoğrafı gösterip şunları söyledi:

ÇOĞUNLUK ORTA HALLİYDİ

“Burası Kasımpaşa'daki en merkez nokta ve burası Halk Ekmek önü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü top koşturduğu, kendisini oraya ait hissettiği Kasımpaşa'da al sana lebabep yoksulluk kardeşim. Çoğunluk orta halliydi, çok yoksul bulunamazdı ama bu manzara da olmazdı. Fakat bugün itibariyle, Cumhurbaşkanı'nın da isabetli ifadesi ile lebalep yoksulluk, lebalep Halk Ekmek kuyruğu.”