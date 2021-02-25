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Ucuz ekmek kuyruğu!

Yazarımız İsmail Saymaz, Erdoğan’ın büyüdüğü Kasımpaşa’da Halk Ekmek kuyruğunu çekti. Ve şu yorumu yaptı: Cumhurbaşkanı’nın isabetli ifadesi ile lebalep ekmek kuyruğu, lebalep yoksulluk.

Güncellenme: 03:59, 25/02/2021
HaberlerGündem
Ucuz ekmek kuyruğu!
Zeynep KAPLAN
Özlem GÜVEMLİ

SÖZCÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz Kasımpaşa'da Halk Ekmek büfesi önünde oluşan kabalığa, kendi çektiği bir fotoğrafla dikkat çekti. KRT TV'de Şimdiki Zaman programına konuk olan Saymaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Rize kongresinde kullandığı “Bakın bir kongre yapıyoruz, salgının olduğu günlerde, salon lebalep dolu” sözlerini anımsattı. Ardından fotoğrafı gösterip şunları söyledi:

ÇOĞUNLUK ORTA HALLİYDİ

“Burası Kasımpaşa'daki en merkez nokta ve burası Halk Ekmek önü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü top koşturduğu, kendisini oraya ait hissettiği Kasımpaşa'da al sana lebabep yoksulluk kardeşim. Çoğunluk orta halliydi, çok yoksul bulunamazdı ama bu manzara da olmazdı. Fakat bugün itibariyle, Cumhurbaşkanı'nın da isabetli ifadesi ile lebalep yoksulluk, lebalep Halk Ekmek kuyruğu.”

Halk Ekmek'i şikayet ettiler!
Pandemi döneminde önünde oluşan uzun kuyruklarla gündeme gelen İstanbul'daki Halk Ekmek büfeleri, dikkat çeken bir suçlama ile karşı karşıya... İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) 1 liraya ekmek satarak vatandaşın ucuz ekmek ihtiyacını karşılayan İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek'i (İHE) İstanbul Valiliği'ne şikayet etti. Dernek, Halk Ekmek büfelerinin fırıncılar için haksız rekabet yarattığını, ekmeğin siyasete alet edildiğini savundu. Dernek, 650 Halk Ekmek büfesinin kaldırılmasını, “ihtiyaç sahiplerine şova yönelik ücretsiz ekmek dağıtımına son verilmesini” önerdi. İHE Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise duruma tepki gösterdi. “Halka sağlıklı ve hesaplı fiyata ekmeği ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.
Yayınlanma Tarihi:05:30,