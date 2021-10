Ucuz et izdihamı

Çukurova yöresindeki üreticilerden alınan etin aracısız olarak tüketiciye ulaştırıldığı markette vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Ali Ekber ŞEN

Tarsus Belediyesi tarafından açılan Et Market'te fiyatlar piyasadan 10 ila 15 TL daha düşük satılıyor. Et Market'e akın eden vatandaşlar piyasaya göre uzuz et alabilmek için adeta birbirleriyle yarışarak izdihama neden oldu.

ASKIDA ET UYGULAMASIDA BAŞLATILACAK

Et Market'te piyasanın altında fiyatlarla et satılacağını, bunun yanı sıra Tarsuslularla dayanışma göstererek askıda et uygulamasını da başlatacaklarını kaydeden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Yoksul bir ailem vardı. Bazen annem 250 gram et parası verirdi. Utanırdım. Abime söylerdim. ‘Ya sen bu eti sen al. 250 gram eti. Ben senin bisikletini temizleyeyim' derdim. Abim gider eti alırdı. Ben bisikletini temizlerdim. Anneme de eti götürürdüm. Söyleyemezdim çok utandığımı. Buradaki arkadaşlara da ilk onu söyledim. ‘250 gram eti 13 liradan satacaksınız' dedim. Parası olmayana da eti vereceksiniz. Askıda etten mutlaka vereceksiniz. Çünkü buna ihtiyacı olan insanlarımız var. Burada en büyük dayanağım Tarsus halkından Allah razı olsun. Her zaman arkamdalar. Kendi içimden yıkmaya çalışan insanlar da olsa da nasıl çalıştığımızı gören Tarsus halkının verdiği inanılmaz güç, inanılmaz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR PİYASANIN ALTINDA

Tarsus Belediyesi Et Market'te Çukurova yöresindeki besici ve tavukçulardan alınan ürünler aracısız olarak halka ulaştırılacak. Et Market'te fiyatlar şu şekilde:

Dana Tranç 70, Dana Antrikot 75, Dana Bonfile 85, Bütün Piliç 19, Piliç Pirzola 24, Piliç Kelebek 21, Piliç Baget 19, Kuzu Kemiksiz 58, Kuzu Kıyma 54, Kuzu Kaburga 53, Kuzu Sırt 57, Kuzu Gerdan 55, Piliç Kalçalı But 19, Piliç Kanat 29, Piliç Bonfile 39 TL.