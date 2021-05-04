Uğur Dündar, İmamoğlu’na açılan incelemeyi değerlendirdi: Trajikomik bir soruşturma

KRT TV’de yayınlanan ‘Şimdiki Zaman’ programında SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, geçtiğimiz yıl İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini arkasında bağlayarak yürümesi sebebiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan inceleme hakkında konuştu.

“TRAJİKOMİK BİR SORUŞTURMA”

İncelemeyi trajikomik olarak değerlendiren Dündar şu ifadeleri kullandı:

* Böyle bir soruşturmaya ben tanık olmadığım gibi, bundan sonra gelecek kuşakların da böylesine trajikomik soruşturmalara tanıklık edeceklerini hiç tahmin etmiyorum. Bir defa Ekrem İmamoğlu’nun, Fatih Sultan Mehmet Han’a olan saygısını benim burada dile getirmeme pek gerek yok diye düşünüyorum. Biliyorsunuz, Londra’da bir müzayede salonunda satılan bir Fatih Sultan Mehmet portresini alıp Türkiye’ye getirdi ve onu İstanbul Büyükşehir Belediyesi salonlarında halkın ziyaretine açtı.

* İkincisi Adalet ve Kalkınma Partisi, aşağı yukarı 1990’lı yılların neredeyse başından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetti. O zihniyet, o ideoloji Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la başlayarak daha sonra devam etti ve Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı oluncaya kadar hep bu iktidar süregeldi. Ama o yıllar içinde İstanbul gibi dünyanın en güzel kentini bize 21 yaşında armağan eden Fatih Sultan Mehmet’in aziz hatırasına hürmeten bir heykelinin dikilme gayreti sergilendiğine tanıklık etmedik. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu, Atatürk’ün de hayali olan İstanbul’un en görünen bir yerine çok görkemli bir Fatih Sultan Mehmet heykeli dikmenin arayışı içerisinde ve bunu döneminde gerçekleştirecek.

“AKP’NİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAKTA ZORLANIYORUM”

AKP’nin yaptığı her şeyin sürekli geri teptiğini aktaran Dündar, Ekrem İmamoğlu’nun iş göremez hale getirmek için sürdürülen gayretlerin, İmamoğlu lehine artı puan kazandırdığını söyledi. Dündar konuşmasına şöyle devam etti:

* Şu açıdan da ben artık Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ne yapmak istediğini anlamakta zorlanıyorum. Ne yapmak istiyor bilemiyorum ama bir şeyler yapamıyor artık Adalet ve Kalkınma Partisi. Yaptığı her şey sürekli geri tepiyor. Yani düşünün, Sayın Tayyip Erdoğan’ın yıldızın nasıl parladı? Şiir okuduğu için, hapse girdiği için parladı. Oradan doğan mağduriyet algısıyla Sayın Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için olan o dönemki büyük yarıştan istifade ederek aradan sıyrıldı ve bugünlere kadar gelen iktidarını başlatmış oldu.

* Şimdi eğer Sayın Ekrem İmamoğlu siyaset bilimcilerden falan oluşan kalabalık bir ekip kursa milyonlarca lira harcasa, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kendisini engellemek için yaptığı bir takım çabalar ve bugünkü gibi trajikomik soruşturmanın kendisine sağlayacağı primi temin edemezdi. Yani AKP’nin yaptığı her şey, her engelleme çabası ve Sayın İmamoğlu’nu paralize etmek, iş göremez hale getirmek için sürdürülen gayretler onun başarı hanesine artı puan olarak dönüyor.

* Bunu nasıl göremiyorlar? Bunu nasıl gözden kaçırıyorlar ve devam ettiriyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. Ondan sonra Ekrem Bey elini kolunu bağlasa AKP’nin bu gayretleriyle içine düşeceği mağduriyet pozisyonu, onun yıldızını giderek daha parlak hale getirir.

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