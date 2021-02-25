Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.

Sema Esen, ölümünden yaklaşık üç ay önce 17 Nisan’da kendisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada canlı yayınlayan Uygun hakkında şikâyetçi olmuştu. Bu soruşturma kapsamında da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ümitcan Uygun ve o sırada evde bulunun arkadaşı Enes Ö. hakkında, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından dava açıldı. Uygun, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

SİNİRLENEREK EVE GİTTİM

– Konut dokunulmazlığını ihlale ilişkin, biz o evde birlikte yaşıyorduk. Elektrik, su faturası bile benim üzerime. O gün Sema sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Ben o sırada evde değildim. Beni kızdıracak sözler sarf edip, bana küfür etti. Ben de sinirlenerek, Enes’le birlikte eve gittim. Zile bastık. Bizi delikten gördükten sonra kapıyı kendi açtı. Normal şekilde içeriye girdik. Olaydan iki gün önce kendisiyle tartışıp ayrılacak gibi olmuştuk. Yine aynı sebepten tartışmaya başladık. Hakaret, darp, tehdit olmadı. Tartışmanın uzamaması için Enes’le evden ayrıldık. Çıkarken herhangi bir şey olmadı.

TOKAT ATTIĞINI KABUL ETTİ

“Tokat attığım doğru. Astım hastası olduğu için tokatla birlikte bayıldı” diyen Ümitcan Uygun, olaya tanık olan Merve A.’nın savcılık ifadesindeki “Sema baygın halde iken Ümitcan Uygun canlı yayın yapıp ‘Sema nakavt öyle olmaz böyle olur’ dedi” sözleri üzerine ise şöyle konuştu: Alkolün etkisinde olduğum için ne söylediğimi tam hatırlamıyorum. Ancak kesinlikte tehdit, darp ve hakaret etmedim. Daha sonra da evden çıktık.

15-20 SANİYE CANLI YAYIN YAPTI

Diğer sanık Enes Ö. ise şunları anlattı: Eve girdikten sonra Sema ile Ümit tartışmaya başladı. İkisi de birbirine küfür ediyorlardı. Tehdit yoktu. Salona girdiğimde, Ümitcan tokat atınca bayıldı. Ümitcan 15-20 saniyelik bir canlı yayın açtı. Canlı yayında “Öyle yapılmaz, böyle yapılır” dedi. Canlı yayındaki kastı nedir bilmiyorum. Arkadaşı Merve “Siz çıkın, ben ilgilenirim” dedi. Sema ile Ümitcan aynı telefonu kullanıyordu. Canlı yayının yapıldığı sosyal medya hesabı Sema’ya aitti.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GİTMEYECEK

Sema Esen’in ailesinin avukatı ise her iki sanığın da çelişkili ifadeler verdiğini, bu nedenle olay günü Sema Esen’le olan telefon irtibatlarının ve hangi telefondan görüştüklerinin tespiti için HTS kayıtlarının istenilmesini, ayrıca olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı vererek, dosyanın ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

Savunma ve bayanların ardından ara kararını açıklayana mahkeme, sanığın ifade ettiği gibi Sema Esen’le birlikte aynı evde yaşayıp yaşamadığının tespiti için elektrik ve doğalgaz faturalarının istenilmesine karar verdi. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilme talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi. (DHA)

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