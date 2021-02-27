Üniversitenin kişiye özel ilanına KDK’dan ‘iptal edin’ kararı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 24 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla çeşitli branşlarda akademik personel alacağını duyurdu.

Yapılan duyurunun ardından, Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosu için 11 Eylül 2020’de açıklanan ön değerlendirme sonuçlarına göre, başvuru yapan 5 adaydan ikisinin evraklarının eksik olduğu, ikisinin ise başvurularının geçersiz olduğu için elendiği ve sadece birinin ön değerlendirmeyi geçtiği belirtildi.

Değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimi akademik personel atamasını gerçekleştirdi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi kadrosu için açıklanan “Dijital hikaye anlatımı ve okuma becerisi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Değerler eğitimi ve drama konusunda iş tecrübesi sahibi olmak” özel şartı, kişiye özel olduğu gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildi.

Şikayeti inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden kişiye özel nitelik taşıyan öğretim görevlisi ilanını iptal etmesini istedi.

KDK incelemesinde, ilgili şartın rekabeti engelleyici nitelikte olduğunu vurgulayarak, “Bahse konu kadroya ataması yapılan kişinin yüksek lisans bilgileri ve iş tecrübeleri göz önünde bulundurulduğunda söz konusu niteliklerin ilgili yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek şekilde belirli bir adayı tanımlar nitelikte ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde olduğu değerlendirilmiş olup, başvuruya konu ilanın ve bu ilan sonucunda yapılan atamanın hukuken yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır” denilerek, “Başvuru konusu öğretim görevlisi ilanının hukuka aykırı olması nedeniyle ilan gereğince yapılan atamanın geri alınarak hukuka uygun olarak yeniden ilana çıkılması yönünde tavsiye kararı almıştır” denildi. İHA

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