Ünlülerin sitesinde tapular pandemi genelgesine takıldı

İstanbul'da çok sayıda ünül ismin oturduğu Göksu Evleri'nde tapu krizi... Mülk sakinleri imar barışından yararlanarak kat mülkiyeti tapularını almak için kooperatif yönetimine yetki verdi. Ve işte yaşananlar...

Sevgim Begüm YAVUZ

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Beykoz'da, araların da çok sayıda ünlü ismin de yaşadığı Göksu Evleri'nde oturanlar, imar barışından yararlanarak kat mülkiyeti tapularını almak için kooperatif yönetimine yetki verdi. Kooperatifin 5 Mayıs 2019 tarihinde iki yıllığına seçilen yönetim kurulu, 22 Nisan 2020'den itibaren Göksu Evleri Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi adına alınan tapuların, kooperatif ortaklarına dağıtılması için Beykoz Tapu Müdürlüğü'ne başvurdu.

Ancak, “pandemi” gerekçesiyle 17 Nisan 2020'de çıkarılan 7244 sayılı kanunla “genel kurulları ertelenen kooperatiflerin mevcut organlarının yetkilerinin erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edeceğinin” hükme bağlanmasına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 Haziran'da aldığı son kararla da erteleme süresini 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatmasına rağmen, başvuru pandemiye takıldı.

ÖRNEĞİNİ İSTEDİ

Bakanlığın, “genel kurulları ertelenen kooperatiflerin mevcut yönetim kurullarının yetkisinin kanun gereği devam ettiğin” İstanbul Ticaret Odası'na bildirmemesi nedeniyle, Tapu Müdürlüğü ferdi tapu başvurusunu işleme almadı. Yönetim kurulunun yetkisinin sona erdiğini bildirdi.

Yönetim Kurulu, Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü'ne dilekçe vererek, “Kooperatiflerin faaliyetlerini sorunsuz ve düzenli bir şekilde ifa edebilmesi için İstanbul Ticaret Odası'na Genelgenin bir örneği gönderilmesini” istedi.

Kooperatif Kanunu'nun 81. Maddesi'ne rağmen bir yıldan uzun zamandır kooperatif üzerinde tutulan tapular, kanun ve genelgeye rağmen yaşanan sorun aşılamadığı için konutların sahipleri olan ortaklara verilemedi. Tapusunu alamayan sanatçılar arasında Kıraç, Nevra Serezli, Murat Serezli, Oya İnci, Özkan Uğur, Ali Kocatepe, Mustafa Ceceli, Rober Hatemo, Metin Özülkü, Emel Müftüoğlu ve Ayşe Şule Bilgiç bulunuyor.

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