Vaka sayısının 12 kat arttığı Bursa’da tepki çeken açılış

Corona virüsü salgını haritasında çok riskli iller arasında olan Bursa’da vaka sayısı son 2 ayda 12 kat artarken, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin park açılışı tepki çekti.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım Bağlaraltı Mahallesi’nde BUSKİ’ye ait su depolarının bulunduğu alandaki duvarların kaldırılmasıyla açığa çıkan yaklaşık 20 bin metrekare alana kazandırdığı park hizmete açıldı. Çocukların da bulunduğu park açılışında sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

HALKA SMS YOLLAYIP DAVET ETTİLER

AKP'li Yıldırım Belediyesi’nin vatandaşlara gönderdiği SMS’te, “Bugün 12:31 Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bağlaraltı Parkı açılışı yapılacaktır. Siz değerli hemşehrilerimizi yanımızda görmekten mutluluk duyarız” ifadeleri yer aldı.

ÖĞRETMEN İSYAN ETTİ

Öğretmen olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı ise kendisine SMS ile gelen davete tepki göstererek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şöyle seslendi:

* Sayın bakanım, ben okulumda öğrencilerimle yüz yüze eğitim yapamazken, sağlık çalışanlarımız canla başla çalışırken, esnaf kan ağlarken bu görüntülere ne diyorsunuz? Sorumlulara yaptırım uygulanacak mı?

TABİP ODASI TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan daha dün yaptığı açıklamada, “Kentte Covid-19 vaka sayılarındaki artış hızlanarak sürmekte. 8-14 Şubat tarihlerinde yüz binde 34,87 olan haftalık Covid-19 yeni vaka sayısı yaklaşık 12 kat artarak 3-9 Nisan tarihlerinde 418,4'e ulaştı. Şubat ayı başında günde ortalama 155 olan doğrulanmış vaka sayısı, Nisan ayı başında bin 853’e ulaştı” ifadelerine yer vermişti.