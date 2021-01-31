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Vali Yerlikaya’dan kısıtlamada ‘İstanbul’ paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlamalar nedeniyle boş kalan İstanbul'un simge mekanlarının havadan çekilen görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme: 17:39, 31/01/2021
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. İki dakika süren videoda İstanbul’un simgelerinden olan ve kısıtlamalar nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Ortaköy Camii, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii , Kızkulesi ve Taksim’in görüntüleri yer aldı.

Videoda Orhan Veli’nin İstanbul’u Dinliyorum Şiiri , Cahit Sıtkı Tarancı’nın Bahar Sarhoşluğu Şiiri, Ziya Osman Saba’nın İstanbul Şiiri, Atilla İlhan’ın Ayrılıklar Sevdaya Dahil Şiiri ve Necip Fazıl Kısakürek Canım İstanbul Şiiri yer aldı. Videonun sonunda ise  “Kavuşmamız yakın” şeklinde mesaja yer verildi.

 

15 Temmuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Atilla İlhan istanbul Necip Fazıl Kısakürek sosyal medya Sultanahmet Taksim
Yayınlanma Tarihi:17:18,