Valilikten marketlere ek yasak, birçok reyon kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan kararlarla tüm Türkiye’de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma, dün saat 19.00’da başladı. Tam kapanma sürecinde hangi iş yerlerinin açık olduğu ve kimlerin yasaktan muaf olduğu ise İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirlendi.

Kocaeli Valiliği ise İçişleri Bakanlığı’nın, 27 Nisan'da 81 il valiliğine gönderdiği ‘Tam kapanma Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak bazı tedbirler getirdi. Bu tedbirlere göre Kocaeli’de tam kapanma sürecinde zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı.

MÜŞTERİLERİN ULAŞMASI ENGELLENECEK

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan ilave tedbirlere ilişkin karar Kocaeli Valiliği’nin internet sitesinde yayımlandı. Karara göre göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

* 2021/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 1.2. maddesinde yer alan “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00 – 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine,

* Vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmalarının evlere / adrese servis şeklinde de satış yapabilmesine,

* Yukarıda belirtilen uygulamanın zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olmasına, zincir marketlerin pazar günleri kapalı kalmasına,hükmüne ilave olarak, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına,

* Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

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