Valilikten yağış uyarısı! İstanbul için turuncu alarm

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlar sürüyor. Valilik, sosyal medya hesabından yeni uyarıda bulundu.

Kent için turuncu kodlu uyarı verildiğini belirten valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; yağışların yarın (19 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

* Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

* Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

* Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“HAVA DURUMU TEHLİKELİDİR”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu renkli uyarı için yapılan açıklamada “Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” denilmişti.

AFAD DA UYARDI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada “Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Cumartesi ilk saatlerden itibaren Marmara’nın güney ve doğusunda, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.