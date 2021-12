Vatandaşlar 2021 yılını mutsuz tamamlıyor, yeni yıldan beklentileri ise…

2021 yılında küresel Covid-19 salgınının yanı sıra iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle ekonomik krizle de mücadele eden vatandaşlar 2022’den de umutsuz olduklarını dile getirdi. SÖZCÜ’nün mikrofon uzattığı vatandaşlar; yeni yıldan ekonominin düzelmesini ve salgının bitmesini dileyerek, en büyük umutlarının erken seçim olduğunu ve iktidarın değişmesini istediklerini söyledi.

Batuhan SERİM

Tüm dünyayı yaklaşık 2 senedir etkisi altına alan Covid-19 salgınına ek olarak ekonomik krizle de boğuşan Türk halkı, 2021 yılını mutsuz tamamlıyor. 2022 yılına da umutla bakamadıklarını dile getiren vatandaşlar, en büyük beklentilerinin bir erken seçimle iktidar değişimi olduğunu söylüyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Eminönü'nde ve Beşiktaş'ta vatandaşlara mikrofon uzattı, “Yeni yıl öncesi mutlu musunuz, umutlu musunuz?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“HİÇBİR UMUDUMUZU BIRAKMADILAR”

Yusuf Tahin: “Millet ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz. Bizim için yaşanmamış olarak kalacak 2021. 2020 de aynı şekilde oldu. 2022'de aynı şekilde olacak. Hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyoruz gençlik olarak. Bu devir böyle gidecek. Bundan daha kötü olacağını da düşünüyoruz. Hiçbir şeyin düzeleceğine inanmıyoruz. Hiçbir umudumuzu bırakmadılar sağ olsunlar… Karamsarız. Gençlik kendisini, geleceği düşünemiyor; sadece, ‘bugün ne yaptım' ‘evime nasıl ekmek götürebilirim' onu düşünüyor.”

“YENİ İKTİDARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”

Serpil Güldür: “Hiç umudum yok. Çok umutsuz bir şekilde yeni yıla gireceğiz; ekonomik kriz, halkın geçim sıkıntısı… Eski yılları çok arıyoruz. Bundan 20 yıl öncesini çok arıyoruz. Belki o zaman darlık vardı ama çok mutluyduk. Ama şimdiki iktidarda halk çok perişan. Artık bir an önce gitmelerini istiyoruz açıkçası. Hiçbir insan dayanamaz hale geldi. Doların yükselmesi, birden düşmesi… Bunlar halk olarak bize isyan ettirdi. Bir an önce gitsinler istiyoruz. Artık bıktık. Yoksul daha yoksul oldu, zengin daha zengin oldu. Dört gözle bekliyoruz açıkçası yeni iktidarı.”

“HÜKÜMETİN İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR”

Abdulsamet Özel: “Hiç mutlu değiliz. Hiç umudum yok. Şayet bu hükümet devam ederse, hiçbir umudum yok. İnsanların ruh halleri bozuldu. İnsanlar gerçekten dert ağlıyor. Bu hükümetin hemen şu an istifa etmesi gerekmektedir. Yeni yıldan bunu temenni ediyorum. Gerçekten Türk halkı bunu hak etmiyor. Ben şayet Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam hemen istifamı veririm şu an. İnsanlar artık dert yanıyor.”

“2022'DEN TEK UMUDUM ERKEN SEÇİM”

(İsmini vermek istemeyen vatandaş): “Mutlu bir sene değildi. 2021 hastalıkla, pandemi korkusuyla geçti. En son yaşadığımız ekonomik sıkıntılar da tuzu biberi oldu. 2022 için umudum erken seçim olması. Tek umudum bu. Onu bekliyorum, ülkem için.”

“HÜKÜMET DEĞİŞMEDEN BİR YERE VARILMAZ”

(İsmini vermek istemeyen bir vatandaş): “2021 yılı çok kötü geçti. Daha da kötüye gidiyor. Bu memleket nasıl kurtulur bilemiyoruz. Erken seçim olmadan, hükümet değişmeden bir yere varılmaz. Bunlarla olmaz. 20 senedir memleketi sattılar.”

“TÜRKİYE'NİN DURUMU HİÇ İYİ GİTMİYOR”

(İsmini vermek istemeyen vatandaş): “20 yıldır Türkiye uyuyor. Artık bu halkı uyandırmamız lazım. Türkiye 20 yıldır sefalet içinde, çile içinde. İşsizlik, yoksulluk, hırsızlık diz boyu, almış başını gidiyor. Eğer önümüzdeki sene erken seçim olmazsa umut falan kalmayacak. Türkiye şu anda batmış durumda. AKP hükümetinin artık gitmesi lazım. İnsanlar geçim sıkıntısı içinde. Bu böyle gitmez. Artık yeter. İnsanlar artık ne evini geçindirebiliyor, ne faturasını ödeyebiliyor, işsizlik almış başını gidiyor. Cumhurbaşkanımız çıkıyor, ‘Uçuyoruz' diyor. Nereye uçuyorlar bilmiyorum. Biz uçamıyoruz bir türlü. 128 milyar dolar nerede? Onun hesabını veremiyorlar. Gerçekten Türkiye'nin durumu hiç iyi gitmiyor.”

“UMARIM TÜRKİYE İÇİN HER ŞEY DAHA İYİ OLUR”

Ozan Özeren: “2021 yılı her Türk vatandaşı gibi benim için de zor geçti. Maddi olarak zorluklar yaşadık genelde, Covid-19'dan dolayı çevremizde can kayıpları oldu. Normal olarak yorucu bir seneydi. Ekonomide bu kadar saçma sapan hareketlenmelerle zengin insanlar daha zengin oldu. Bizim gibi orta direkler artık bitmiş durumda. Yeni yıla daha umutlu gireceğimizi düşünmüyorum. Umarım Türkiye için her şey daha iyi olur, bazı şeyler değişir, daha demokratik, daha düzgün bir düzen içinde yaşamaya başlarız.”

“ÇOK DAHA AZ HARCAYARAK AYNI KOŞULLARDA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Simge Çam: “Yeni yılda ekonomi anlamında çok daha fazla iyiye gitmek güzel olur. Özellikle öğrenci olarak, çok daha az harcamayla aynı koşullarda yaşamak. Hepimizin umudu aynı şekilde; hem pandemi hem ekonomi.”

“KİME SORARSANIZ AYNI CEVABI ALIRSINIZ”

Ulaş Kul: “Geçtiğimiz süreci biliyorsunuz. Daha güzel bir sürece gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aklımızdan hep bu geçiyor. Sadece öğrencilerin değil, herkesin böyle düşündüğünü düşünüyorum. Etrafta kimse sorarsanız büyük ihtimalle aynı cevabı alırsınız.”

“HİÇBİR ŞEYİN PAHALANMADIĞI, ENFLASYONUN OLMADIĞI BİR YIL İSTİYORUM”

Nur Aydoğan: “Hiçbir şekilde ne mutluyum ne de umutluyum. Pandemi, enflasyon, pahalılık, işsizlik… İnşallah her şey yoluna girer, her şey güzel olur. En büyük beklentim; biz de 1 Türk Lirası verip, 20 dolar alalım… Ben de 1 lira vereyim, 20 dolar alayım… Hiçbir şeyin pahalanmadığı, enflasyonun olmadığı bir yıl istiyorum.”

“BİR ŞEYLERİ BEKLEMEKTEN BIKTIK ARTIK”

İsmail Uce: “Yeni yıl öncesi mutlu değiliz. Umudumuz yok. Hayat hep aynı geçiyor. Bir şeyleri beklemekten bıktık artık. ‘Düzelecek düzelecek'… Kiralar pahalılaşıyor, erzaklar pahalılaşıyor, bir türlü bir düzen kuramıyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZLA, TORUNLARIMIZLA SAĞLIKLA YAŞAMAK İSTİYORUZ”

Hasan Katıkçı: “Yeni yıldan beklentim; çoluğumuzla, çocuğumuzla sağlıkla yaşamak. Biz artık emekliyiz, yaşlıyız. Dileğimiz çocuklarımızla, torunlarımızla geçinmek. Başka bir dileğimiz yok.”

“ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ, LAYIK OLANI İSTİYORUZ”

Sumru hanım: “Daha kötüsü olmaz herhalde… 2021, Covid-19 korkusuyla, zamlarla pek sıkıntılı geçti. Böyle olmasın istiyorduk. Yeni yılda bu sorunların düzelmesini canı gönülden istiyorum. Çünkü çok emek verdik, ülkemizi çok seviyoruz. Daha iyi şeyler olsun istiyoruz. Layık olanı istiyoruz. Dileğimiz bunlar.”

“BEKLENTİLERİMİZ HİÇBİR YIL GERÇEKLEŞMİYOR”

Erhan Çağlar: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da umutlu, mutlu değiliz. Hem ülke şartlarından hem de yaşam biçimi olarak mutsuzuz. Yeni yıldan bir beklentimiz, umudumuz yok çünkü her yıl bir beklentimiz oluyor ama hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Özellikle de 2020'ye girdiğimizden beri hem pandemiden hem ekonomiden dolayı umutlarımızın gerçekleşmeyeceğini düşünüyoruz.”

“SAĞLIĞI YA DA EKONOMİYİ DÜŞÜNMEDEN GEÇİRDİĞİMİZ BİR GÜNÜ HATIRLAMIYORUM”

Neyra Demirtaş: “Açıkçası uzun zamandır sağlığı ya da ekonomiyi düşünmeden geçirdiğimiz bir günü hatırlamıyorum. Çok iyimser bir insanımdır ben ama gelecek yıl için ben bile çok karamsarım şu an.”

“BU SIKINTIDA NE KADAR MUTLU OLUNUR?”

Sevgi Aydoğan: “Bu sıkıntıda ne kadar mutlu olunur? Pahalılık, stres, pandemi… Bunların geçmesini istiyoruz.”

“YENİ YILDAN UMUDUM EKONOMİNİN DÜZELMESİ”

Anıl Karakaş: “Yeni yıldan hiç umutlu değilim. Hatta az önce arkadaşıma, ‘İlk defa bu bir yılbaşına bu kadar kötü giriyorum' dedim. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, olumlu hiçbir şey yok ki şu an. Yeni yıldan beklentim; doların düşmesi, ekonominin düzelmesi, Türkiye'nin düzelmesi.”

“UMUDUM VAR AMA TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE DEĞİL”

Fatma Bademci: “Benim umudum var da Türkiye sınırları içerisinde değil. En yakın zamanda Almanya'ya kaçmak istiyorum. Ülkedeki şartlar böyle olmasa gitmezdim. Hemşireyim, şu andaki asgari ücretin altında maaş alıyorum. O yüzden gitmek istiyorum.”

