‘Verilmiş sadakamız varmış’ diyerek o anların görüntüsünü paylaştı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangının söndürülme çalışmaları sırasında yaşanan patlamanın etkisiyle fırlayan bir parçanın itfaiye aracının camına verdiği hasarın görüntülerini paylaştı. Yazıcı, “Dün gece, ‘verilmiş sadakamız varmış’ dediğimiz an…” notunu düştü.

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Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde dün gece 21.15'te yangın çıktı. Saatler sonra kontrol altına alınabilen yangında İtfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen çok sayıda işyeri hasar gördü.

“VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ”

Söndürme çalışmalarını yakından takip eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da gece çekilen bir görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Yazıcı, yangının söndürülme çalışmaları sırasında yaşanan patlamanın etkisiyle fırlayan bir parçayı paylaşırken, “Dün gece, ‘verilmiş sadakamız varmış' dediğimiz an…” notunu düştü.

İMAMOĞLU 04:30’DA İNCELEME YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesi’nde gece 21.15'te çıkan yangının söndürülme ve soğutma çalışmalarını yakından incelemişti.

Bölgeye 04:30'da gelen İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'tan bilgi almış, “69 araç, 152 itfaiye eri personelimiz burada. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı ama soğutma çalışmaları devam ediyor. Olumsuz bir durum yok. Bir yaralanma söz konusu ve yaralı hastanede tedavi altına alındı” demişti.