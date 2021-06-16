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Villaya düzenlenen baskında çatışma çıktı! Biri ağır iki polis yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'nde bir villaya Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü akşam saatlerinde baskın düzenledi. Baskın sırasında şüpheliler ile polis arasında çatışma çıktı. Olayda biri ağır iki polis yaralandı. Polisler kent merkezinde tedavi altına alındı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 19:29, 16/06/2021
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Villaya düzenlenen baskında çatışma çıktı! Biri ağır iki polis yaralı

Saat 17.30 sularında Muğla'nın Bordum ilçesinde il dışından gelen ve silah kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle emniyet güçlerinde takip edilen şüpheliler, polis ekiplerince durduruldukları esnada polise ateş açtı. Olayda 2 polisin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin silahlarıyla birlikte polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırı sonrası Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada, saldırı sonrası 2 polisin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüphelinin de silahlarıyla birlikte yakalandığı belirtildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

bodrum çatışma Muğla Polis
Yayınlanma Tarihi:19:14,