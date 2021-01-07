Yasaklar ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında son gelişmeler…

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre; hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu tüm gün olmak üzere yurt genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saat 21.00'de başlıyor ve takip eden gün sabah saat 05.00'de sona eriyor. Hafta sonu ise cuma akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar uygulanıyor.

Sokağa çıkma yasağı boyunca birçok işletmenin çalışma saatlerine de kısıtlama getirilmiş durumda.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

6 OCAK CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ocak Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti. Bin 458 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 830 vaka tespit edildi.

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