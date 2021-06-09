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Yer yer etkisini artıracak… Sağanak yurdu sarıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı ve tahmin haritasında birçok şehri etkileyecek sağanak yağış dikkat çekti. Ankara için pazar gününe kadar sağanak uyarısı gelirken, İstanbul en çok perşembe günü yağış alacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:45, 09/06/2021
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Yer yer etkisini artıracak… Sağanak yurdu sarıyor!

Yurtta yer yer etkisini artıran sağanak yağış bir süre daha devam edecek. Mevsim normallerinin altında seyereden sıcaklıklar adım adım artarken sağanaklar da etkisini sürdürüyor. Ülkenin iç kesimlerinde sağanak yağışın yeni haftaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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