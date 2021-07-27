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11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

Muğla’nın Milas ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 19:04, 27/07/2021
HaberlerGünün İçinden
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde Hayıtlı Mahallesi'nde  parkta oynayan bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında çocuğun ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Tacizci olduğ iddia edilen 38 yaşındaki H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk parkı bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi. Tacize maruz kaldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun psikologlar denetiminde ifadesi alındı.

Bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılan H.A. iddiaları reddetti, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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