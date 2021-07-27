11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına tutuklama

Muğla'nın Milas ilçesinde Hayıtlı Mahallesi'nde parkta oynayan bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında çocuğun ailesi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
Tacizci olduğ iddia edilen 38 yaşındaki H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk parkı bölgesindeki güvenlik kameraları incelendi. Tacize maruz kaldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun psikologlar denetiminde ifadesi alındı.
Bugün akşam saatlerinde mahkemeye çıkarılan H.A. iddiaları reddetti, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.