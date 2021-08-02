4 yaşındaki çocuk üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü

Ağrı'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 4 yaşındaki M.S., izinli olarak gönderildiği evinde üvey babası tarafından dövüldü. M.S. 9 gün yoğun bakımda kalırken, anne Zeynep T. ve üvey baba Sıddık T. ise tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce ağabeyi ile birlikte kaldığı sevgi evinden annesi ve üvey babası tarafından alınmak istenen M.S., ailenin isteği üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hem Kurban Bayramını aile ortamında geçirmesi hem de aile ortamının incelenmesi amacıyla annesi Zeynep T. ve üvey babası Sıddık T.’ye teslim edildi.

Anne ve üvey babasına teslim edilen M.S., iddiaya göre Kurban Bayramının üçüncü günü Merkez Fevzi Çakmak Mahallesi 811. Sokaktaki evinde üvey babası tarafından öldüresiye dövüldü.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan çocuk, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Hastanede yaklaşık 9 gün boyunca yoğun bakımda kalan M.S., hayati tehlikeyi atlattı.

Yaşanan olaydan sonra anne ile üvey baba polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuya ilişkin Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

* İlimizde Bayramın üçüncü günü meydana gelen çocuğa şiddet vakasıyla ilgili M.S. şuan Ağrı Araştırma ve Eğitim Hastanesinde kontrol altında bulunmaktadır.

* M.S.’nin annesi evlenmek suretiyle ikametgahını ilimize aldırmıştır. Bu nedenle çocukları Ağrı Çocuk Evleri Sitesine nakil olmuştur.

* M.S.nin annesi eşinin form A belgesini doldurularak eşinin işe yerleştiğini belirterek çocuklarını kalıcı olarak yanına almak için kurumumuza başvuruda bulunmuştur.

* Ailenin talebi üzerine çocuk M.S. hem bayram tatilini ailenin yanında geçirmesi hem de kalıcı olarak ailenin yanına verilmek üzere yönetmelik çerçevesinde deneme amaçlı ailenin yanına verilmiştir.

* Çocuk M.S., ailenin yanında bayram tatilini geçirirken bayramın 3’üncü günü üvey baba ve anne tarafından şiddete maruz kalıyor.

* Emniyet kanalıyla olayın bize ulaşmasından sonra olaya İl Müdürlüğü olarak müdahil oluyoruz. Çocuğumuz 7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şu an servise çıkarılarak tedavisi devam etmektedir.

* İlk günden itibaren vardiyalı olarak 3 bakıcı personelimiz ile çocuğumuzun bakımı ve tüm ihtiyaçları için yanında bulunmaktayız.

Müdür Erim, M.S.nin anne ve üvey babası tutuklu bulunduğunu, davanın adli tatil bitiminde başlayacak olup İl Müdürlüğün avukatı tarafından sürecin takip edileceğini ve faillerin en ağır cezayı alması için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti. DHA