70 kişinin işten çıkarıldığı fabrikada eylem

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ, Bursa’da sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartılan A-Plas işçilerine destek verdi.

A-Plas fabrikası önünde toplanan yüzlerce işçiye seslenen Uysal Altundağ, “Bursa’da yetkili olduğumuz iş yerlerinde birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız, değerli arkadaşlarım. Hepinize 210.000 metal işçisinin ve onların büyük lideri Pevrul Kavlak'ın selam ve sevgilerini iletmek üzere buradayım” dedi.

“NE ZAMAN ÖRGÜTLENMEK İSTESEK ANAYASAYI TANIMAZLIKLA KARŞILAŞIYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Uysal Altundağ, “Biz işçiler olarak buna yürekten inanıyoruz. Ancak ne zaman işçiler, bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına göre örgütlenmek istesek, toplu sözleşmeli bir düzene geçmek istesek, hep karşımıza maalesef benzer görüntüler çıkıyor. İşçi düşmanı anayasayı tanımaz bir adalet anlayışı ile karşı karşıya kalıyoruz” şeklinde konuştu.

“SENDİKAYA ÜYE OLAN KAPININ ÖNÜNE KONULUYOR”

“Bütün iletişim çabalarımıza rağmen, bütün diyalog çabalarımıza rağmen, bugün burada 70 arkadaşımız bu eylem çadırında oturmuş bekliyor” ifadelerini kullanan Uysal Altundağ, şöyle konuştu;

“Peki neyi bekliyor bu arkadaşlarımız? Bu arkadaşlar hak ve adaletin yerini bulmasını bekliyorlar. Bu arkadaşlarımızın yaptığı tek bir şey var. Anayasal haklarını kullanıp, anayasadan doğan haklarını kullanıp, Türk Metal Sendikasına üye olmak. Tabi şunu da merak etmemek elde değil. Aslında merak ediyoruz ve sorunun da cevabını biliyoruz.

Ama buradan bir kere daha milyonların hislerine tercüman olmak gerekiyor. Biliyorsunuz pandemi döneminde iş akdi fesihleri yasaklandı. Belirli çerçevenin dışında iş akdi feshinin yasak olduğuna dair bir takım yasalar, kararnameler, düzenlemeler yapıldı. Gerçekten çok olumlu pozitif yaklaşımlar bunlar. Ama maalesef sendikaya üye olmak isteyen çok rahat kapının önüne konulabiliyor! İşte Kod 29 denilen bir ucube tanımlama yapılıyor. İş akdi haksız yere kanunsuzca feshediliyor.”

“SENDİKAYA ÜYE OLMAK DÜNYANIN NERESİNDE AHLAK DIŞI”

Uysal Altundağ, “Buradan sormak istiyorum buna yol açan işverenlere, dünyanın hangi köşesinde sendikaya üye olmak ahlak dışı bir tavırdır? Dünyanın neresinde sendikaya üye olan işçilerin iş akitleri fesih edilir. 70’i birden kapının önüne konulur. Dünyadaki tüm devletlerin, orada alın teri döken tüm emekçilerin, sendikaya üye olma ardından bir toplu sözleşmeli düzene geçme hakkı var da; Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan biz işçilerin niçin böyle bir hakkı yok” diye konuştu.

“İŞÇİLERİN ANAYASAL HAKLARINA SAYGI DUYULMUYOR”

İşverenlerin işçilerin anayasal haklarına saygı duymadığını dile getiren Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ, şunları söyledi;

“Emek verdiğimiz, var olması için mücadele verdiğimiz, ekmek teknesi dediğimiz, belki de yoktan var ettiğimiz, 35- 40 kişinin çalıştığı bir yer iken, binlerce insanın çalışması için alın teri dökerek bir yerlere getirdiğimiz iş yerleri ve işverenler, niçin bizim anayasal haklarımıza saygı duymuyor? Sendikaya üye oldu diye, hatta olmak istedi diye, insanlar kapının önüne konuyor. Bunun neresi adalettir?

Türk Metal Sendikası 210.000 üyesi ile gerek Türkiye’de, gerek uluslararası sendikal harekette saygı gören büyük bir teşkilat, büyük bir sendikadır. Biz her zaman uzlaşma noktasında, sorunların konuşulması noktasında, masa başında sorunu çözmeyi tercih ettik. Burada da sürecin başından bu yana aynı tutumu yürüttük. Ama netice itibariyle eğer masa başında anlaşma yerine bize kapı önleri, sokaklar gösteriliyorsa, orada da var olduk, var olacağız… ”