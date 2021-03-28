AKP’li Belediyeden 898 bin TL’lik makam odası açıklaması: Yanlış anlaşıldı

AKP’li Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun, sadece acil olaylarda kullanılan 21/B maddesinden faydalanarak pazarlık usulü ile 898 bin liraya makam odasını yenilemesinin tepki çekmesi üzerine, belediyeden yazılı açıklama yapıldı.

YENİ VE OFİS VE ÇALIŞMA MEKANLARI OLUŞTURULMUŞ

Belediyeden yapılan açıklamada, aynı binada bulunan Ortahisar Belediyesinin taşınması sonucu boşalan bölümler olduğu belirtilerek, “Ortahisar Belediyesinin yeni binasına taşınmasından sonra, binamızın boşalan büyük bir bölümü hizmet gereklerine uygun olarak yeniden planlanmış ve binada kapsamlı bir onarım gerçekleştirilmiştir. Tadilat sonrasında bazı yeni daire başkanlıkları binaya taşınmış, yeni toplantı odaları, genel sekreterlik, danışmanlar ve başkan vekilleri odaları oluşturulmuş ve başkanlık makamı tüm ofisleriyle bir üst kata taşınmıştır. Oluşturulan bu yeni ofis ve çalışma mekanları için ortaya çıkan mobilya ve büro malzemeleri ihtiyacı, Kamu İhale Kanunu kapsamında, işin ivediliği dikkate alınarak pazarlık usulüyle karşılanmıştır” denildi.

SADECE MAKAM ODASI DEĞİL

Açıklamada alınan büro malzemelerinin sadece başkanlık makamı için olmadığı ileri sürülerek, “Bazı basın organlarında yazıldığının aksine, alinan mobilya ve büro malzemeleri sadece Başkanlık Makamı için kullanılmamıştır. Başkanlık makamı ile birlikte özel kalem, protokol, ziyaretçi bekleme bölümü, genel sekreterlik, danışmanlar, başkan vekillerinin oda ve ofisleri ile yeni toplantı salonlarının ihtiyaçları da bu kapsamda karşılanmıştır. Ancak ihale belgesinde işin pratiği gereği ‘Başkanlık Makamı’ yazdığından bu durum bazı kesimlerce yanlış anlaşılmıştır. Yani 898 bin liralık mobilya ve büro malzemesi sadece Başkan Makam odası için kullanılmamış, onunla birlikte birçok belediye birimimizin ihtiyaçları da karşılanmıştır. Alınan mobilya ve büro malzemesinde kesinlikle lüks malzeme alımı cihetine gidilmemiș, pahalı olmayan ve ortalama mobilyalar tercih edilmiş, Başkanlık Makamı dahil, tüm birimler fiyat ve kalite bakımından makul ölçüler içerisinde kalınarak tefriş edilmiştir” ifadeleri yer aldı.