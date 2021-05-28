Ankara’da 36 düzensiz göçmen yakalandı 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı ve Van’dan Ankara’ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Diyarbakır’dan yola çıkan üç minibüsü Niğde-Ankara Otoyolu’nun Gölbaşı girişinde durduran ekipler, araçlarda ‘balık istifi’ vaziyetinde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı.

Pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 23’ü Afganistan, 9’u Pakistan ve 4’ü Bangladeş uyruklu toplam 36 düzensiz göçmenin yola çıktığı minibüslerin şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 3 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)