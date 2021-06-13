Apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesi İlyas Mahallesi Temelli Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki bir dairede meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına 4 araç ve 10 personelle kısa sürede müdahale etti.

BİR KİŞİ YARALANDI

Patlama esnasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle apartmanda bulunan diğer evlerde ise maddi hasar oluştu. Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, patlamaya evde bulunan tüpün sebep olma ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)