Bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe attı! Vahşet kamerada

Olay, öğle saatlerinde Sarıyer Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürükledi.

GÖRÜNTÜLEYEN KİŞİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Adam ardından köpeği çöpün yanına bıraktı. Adamın yaptıkları cep telefonu kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösterdi.

Görüntülerin yansımasının ardından Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan jandarma ekipleri, adamın cipinin plakasından yola çıkarak kimliğini belirledi. Yapılan çalışmanın ardından 77 yaşındaki Mehmet S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

JANDARMA EKİPLERİ ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S'nin burada ifadesi alındı. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin alınmasının ardından adamın adli işlemleri yapıldı.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İHA

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