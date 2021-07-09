Bitcoin dolandırıcılığı iddiası! Her yerde aranıyor

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra Nazilli’de yatırım danışmanlığı ofisi açan A.Y., iddiaya göre, kendisini Bitcoin üreten yurt dışı merkezli bir şirketin temsilcisi olarak tanıttı, yüksek kazanç vaadinde bulundu.

İsmi açıklanmayan kişi, A.Y.’ye yatırım amacıyla 230 bin lira verdi. Bir süre sonra parayı geri almak isteyen bu kişi, A.Y.’ye ulaşmadı, ofisinin de bir süredir kapalı olduğunu öğrenince dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Y.’nin ev ve iş yerine giderek arama yaptı. Burada bulunan bazı evrak ve dijital materyallere el konuldu.

MAĞDURLAR ARAŞTIRILIYOR

A.Y.’nin ailesinin yaşadığı Bursa’da ve ofisinin bulunduğu Nazilli’de, güvenlerini kazandığı çok sayıda kişiden yüklü kazanç sağlama vaadiyle para topladığı öne sürüldü.

A.Y.’nin, ‘riskli- çok kazançlı’, ‘risksiz- az kazançlı’ şeklinde yatırım paketleri sunduğu iddia edildi. Polis, mağdur edilen kişilerin tespit edilmesi ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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