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Bodrum açıklarında kuru yük gemisi ada kayalıklarına oturdu

İskenderun Limanı'ndan aldığı yükü Rusya’ya götürmek için hareket eden 115 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Muğla’nın Bodrum ilçesine 5 mil uzaklıktaki Keçi Adası (Psemiros) kayalıklarına oturdu. Kuru yük gemisi için kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 00:25, 27/02/2021
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Bodrum açıklarında kuru yük gemisi ada kayalıklarına oturdu

Hatay İskenderun Limanı’ndan aldığı yükü Rusya'ya götüren 115 metre uzunluğundaki İstanbul merkezli Maldia Shiping & Trading şirketine ait 115 metre uzunluğundaki ASTOL isimli kuru yük gemisinin bugün öğle saatlerinde Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne altı mil uzaklıktaki Keçi Adası (Psemiros) kayalıklarına oturduğu belirtildi.

Dümen kilitlenmesi ve makine arızası nedeniyle kayalıklara oturduğu belirtilen Sierra Leone bayraklı geminin kurtarma çalışmaları için İstanköy ve Kilimli (Kalimnos) adalarından römorkorların çalışma başlattığı açıklandı.

Gemide aralarında Ukrayna, Türk ve Azerbaycan vatandaşı 11 gemicinin bulunduğu ve olay anında herhangi bir yaralananın olmadığı belirtildi.

Yunan sahil güvenlik botlarının kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği öğrenildi.

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