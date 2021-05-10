Corona virüsü tedavisi gören akademisyen kurtarılamadı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Talip Torun, 2 ay önce öksürük ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurarak, Covid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Torun, evde tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu ağırlaşan 2 çocuk babası Torun, 21 Mart’ta hastaneye kaldırıldı.

Torun, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Talip Torun için Hulusi Akar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Torun’un ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Talip Torun, şehir mezarlığında toprağa verildi. (DHA)