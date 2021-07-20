Cumhurbaşkanı Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak’a geldi. Cudi Dağı’ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi’ne geçen Bakan Soylu, üs bölgesinde incelemelerde bulunduktan sonra Mehmetçik ile yemek yedi.

“BİR ARAYA GELİŞİNİZ ÇOK ÇOK ANLAMLI”

Bakan Soylu’nun telefon ile görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nın arifesinde jandarma komandoların bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Rabb’im bizlere inşallah Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde kutlamayı nasip eylesin. Şu anda sizleri Kıbrıs’tan arıyorum ve 47’nci yıl dönümünde Kıbrıs’a bugün güzel bir törenle geldik. Yarın 47’nci yıl dönümünü inşallah kutlayacağız. Sizlerin Cudi’deki bu merasiminiz, bu bir araya gelişiniz şüphesiz ki çok çok anlamlı, çok çok farklı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, başta komutanlar olmak üzere tüm askerlere Kıbrıs’tan en kalbi selamlarını, sevgilerini gönderdiğini aktardı.

“TERÖRÜ BİTİRMENİN EŞİĞİNE GELMİŞ BULUNUYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları belirtti:

* Rabb’im birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin ve sizlere güç, kuvvet nasip eylesin. Bu gidiş, bu duruş inanıyorum ki teröristlerin de ciddi manada korkulu rüyası olacaktır.

* Sizler bu şekilde devam ettikçe inşallah bizler terörü en kısa zamanda bitirmenin eşiğine gelmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum.

* Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum, sizlere de sevgilerimi gönderiyorum. Allah nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah.

İçişleri Bakanı Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Buradaki kahramanlarımızla ellerinizden öpüyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz” dedi. DHA

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