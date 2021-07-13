Devrilip sürüklenen TIR’dan kendi imkanlarıyla çıktı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova limanına seyir halinde olan Yusuf S. idaresindeki 16 NAK 39 plakalı lastik yüklü TIR, Gölcük ilçesinde bilinmeyen bir sebeple devrildi.

Devrildikten sonra 50 metre sürüklenen TIR, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR’da yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

Devrilen TIR’ın içinden kendi imkanlarıyla çıkan Yusuf S’nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)