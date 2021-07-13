Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Devrilip sürüklenen TIR’dan kendi imkanlarıyla çıktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken devrilen lastik yüklü TIR, 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kendi imkanlarıyla TIR'ın içinden çıkan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:25, 13/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Devrilip sürüklenen TIR’dan kendi imkanlarıyla çıktı

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalova limanına seyir halinde olan Yusuf S. idaresindeki 16 NAK 39 plakalı lastik yüklü TIR, Gölcük ilçesinde bilinmeyen bir sebeple devrildi.

Devrildikten sonra 50 metre sürüklenen TIR, yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR’da yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

Devrilen TIR’ın içinden kendi imkanlarıyla çıkan Yusuf S’nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

kaza Kocaeli Polis Sağlık Yalova yangın