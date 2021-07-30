Dudullu-Bostancı metro hattı ne zaman açılacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2020’de yeniden yapım işlemlerini başlattığı Dudullu-Bostancı metro hattının Kayışdağı İstasyonu’nda son ray hattının kaynatma işlemini gerçekleştirdi. İmamoğlu hatta eylül ayında test sürüşlerinin başlayacağını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016'da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, durmuş metro hatları için çalışma başlattı.

Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak, 2020 yılında tekrar başlatıldı. Hattın Kayışdağı İstasyonu şantiyesinde 10 Temmuz 2020'de düzenlenen törenle yapım işlerini yeniden başlatan İmamoğlu, bugün de aynı istasyonda imalat işlemleri yüzde 75 seviyesine kadar ulaşan hattın son ray hattının kaynatma işlemini gerçekleştirdi.

“EYLÜLDE TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR”

İmamoğlu; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner'den proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı. İstasyon bünyesinde kültür-sanat alanı olarak tasarlanan “Zemin İstanbul” alanını da gezen İmamoğlu, incelemeyle ilgili değerlendirmesini burada yaptı. Dudullu-Bostancı hattının, Anadolu yakasının en yoğun kullanılacak hatlarından birisi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Yoğun nüfusu sahile taşıyan bir hat olacak. Bostancı’dan, aynı zamanda deniz ulaşımıyla buluşturacağız. Eylül ayında sürüş denemelerini başlatıyor arkadaşlarımız sinyal vererek. Aynı zamanda bu tür alanlar çok kıymetli; sanat alanı, buluşma alanı… Yanı sıra burada elde ettiğimiz bir boşluğu da yine yüksek teknolojiyle alakalı, gençlere fırsat verilen, start-up'larıyla (girişimleriyle) burada buluştukları, gelişim çalışmalarını, atölyelerini yürüttükleri bir merkez çalışıyoruz. Bir özelliği de Anadolu yakasının en büyük istasyonu olması. O bakımdan az önce de arkadaşlarım gördü, iksaları (destek duvarı) yapılmış bir çukuru selamlamıştık 1 yıl önce. Bugün ise içinde tasarımı, sanatı konuşuyor durumdayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah tamamına erdirsin” diye konuştu. İmamoğlu; Kayışdağı'nın ardından Maltepe'ye geçerek, “Başıbüyük-Samandıra Arası Yol Kavşak İnşaatı”nda da incelemelerde bulundu.

4 İLÇEDEN GEÇECEK 13 İSTASYON OLACAK

Hat; Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Mevlana istasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile entegre olacak. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek hatta, 13 istasyon (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlâna, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller) bulunacak.