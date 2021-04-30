Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne’de markete aracıyla gidenlere ceza

Edirne'de 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde alışveriş için markete aracıyla gidenlere para cezası uygulandı.

Güncellenme: 17:20, 30/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Edirne’de markete aracıyla gidenlere ceza

Corona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Edirne’de tedbirler sıkılaştırıldı. Kentin belirli yerlerine uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, denetim yaptı.

Polis ekipleri yaptığı denetimlerde yürüme mesafesinde yaya olarak marketlere gidenlere izin verdi. Marketlerin otoparklarında da önlem alan polis ekipleri, alışverişe araçlarıyla gelen 2 kişiye kişi başı 3 bin 150’şer lira ceza uyguladı.

Edirne’de polis ekipleri sokaklarda anonslarla vatandaşı sokağa çıkmaması yönünde uyarırken, kısıtlamaya uymayanlar hakkında tutanak tutuldu. DHA

İlginizi Çekebilirİstanbul'da aile hekimi coronadan hayatını kaybettiİstanbul'da aile hekimi coronadan hayatını kaybetti
aile aile hekimi Corona Edirne istanbul para Polis uygulama