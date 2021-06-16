Farm Network başladı

UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep'te sürdürülebilir gıdanın geleceği ele alınıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve Sözen Group tarafından tarım sektörü içerisinde yer alan 60'dan fazla butik üretici, uluslararası gıda firmaları ile marketler, e-ticaret şirketleri, şefler ve gazi şehirde bulunan tarım paydaşları bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Gıda, Butik Tarım ve Biyoçeşitlilik Kongresi ve Gezisi “Farm Network” ile bir araya geldi.

BAKLAVA WORKSHOPLARI

Batalhöyük'te gerçekleşen açış konuşmalarıyla başlayan panellerde doğru gıda, ev butik tarım uygulamaları, tüketiciye ulaştırılması, yeni nesil sürdürülebilir butik tarım çiftlik modelleri, ticaret borsalarının gıda sürdürülebilirliğine etkileri, kooperatiflerin tarım ekonomisine etkisi konuları uzman konuk ve konuşmacılar eşliğinde işlenecek, tecrübeler anlatılacak.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde Gaziantep Valisi Davut Gül, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ile gıda ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

Öte yandan panellerin açılış töreni öncesi katılımcılar baklava workshoplarına katıldı. Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde yerel ürünler tanıtılırken Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ata tohumu çalışması neticesinde Şahinbey ilçesine bağlı Hacıköprü'de katılımcılar düzenlenen buğday hasadına katıldı, proje hakkında bilgi aldı.

ŞAHİN: KENDİ KENDİNE YETMENİN NE OLDUĞUNU PANDEMİ BİZLERE ÖĞRETTİ

Batalhöyük'te düzenlenen açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Farm Network ile ülkede bu alanda yetişmiş en büyük markalar, akademisyenler ve yazarların bir araya geldiğini belirterek, şunları söyledi:

– Pandemide tünelin ucu gözüktü. Hep birlikte normalleşmeyi yakalayıp önümüzdeki hedeflere hızla gitmek için bir aradayız. Bu iş emek istiyor, vizyon, hedef, gayret, iman, aşk istiyor. Bereketli hilalin ortasındayız, Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açılan kapıyız. Büyük bir coğrafyanın büyük bir medeniyetin emanetçileriyiz. Artık şehirler, şirketler, üreticiler yarışıyor. Sanayimiz var gıdaya dayalı sanayi bizim en önemli noktamız. Kendi kendine yetmenin ne olduğunu pandemi bizlere öğretti. Elimizde büyük bir kültürel hazine var. Artık ne kadar altının, petrolün var mı diye sormuyorlar. Kültürel mirasını soruyor. Bu topraklarda 5 antik kent var.