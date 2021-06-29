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Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Güncellenme: 18:44, 29/06/2021
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Feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Hanefi Kütükçüoğlu yönetimindeki 06 BTK 041 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 EA 566 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bazı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. DHA

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