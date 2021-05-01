Denizli'de filyasyon ekibi ölümden döndü. Honaz'ın Karaçay Mahallesinde bir corona hastasını kontrole giden filyasyon ekibini taşıyan araç bir anda alev aldı. Sürücü, alevleri erken fark ederek aracı durdurdu. Bir anda tüm aracı saran alevlerden zarar görmeden kurtulan üç kişilik filyasyon ekibinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Honaz İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekiplerimiz Karaçay mahallesinde bulunan bir hastaya giderken kullandıkları araç alev almıştır. Şoförün arabadan duman geldiğini fark etmesiyle aracı hemen terk eden filyasyon ekibimiz herhangi bir yara almadan olayı atlatmıştır. Pandemi ile mücadelemizin tek bir hasta kalmayıncaya kadar büyük bir kararlılıkla süreceğini belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.