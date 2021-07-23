Hakkari’de 184 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 184 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23.07.2021 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü kırsalında icra edilen operasyonda; 184.000 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.