Iğdır-Ankara seferini yapan 110 yolculu uçak acil iniş yaptı

Iğdır'dan 110 yolcusu ve mürettebatıyla Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir firmaya ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’ndan 110 yolcuyla saat 14.55’te Ankara’ya gitmek için havalanan Anadolujet uçağında teknik bir arıza yaşandı.

Pilotun fark ettiği arıza nedeniyle uçak, acil olarak Diyarbakır Havalimanı’na iniş yaptı.

Yolcuları tahliye edilen uçağın arızasının giderilmesiyle Ankara seferi için tekrar havalanacağı belirtildi. DHA